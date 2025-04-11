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Андрей Кошкин победил Дениса Магера в главном бою турнира ACA 185

Андрей Кошкин победил Дениса Магера в главном бою турнира ACA 185
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Сегодня, 11 апреля, в Минске состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 185, где в главном событии шоу известный российский полусредневес Андрей Кошкин сразился с местным любимцем публики Денисом Магером.

Поединок проходил в довольно конкурентном стиле и имел средний темп. Кошкин часто на выходе из клинча доносил до головы соперника точные удары руками, в то время как Магер выглядел более эффективным в борьбе.

Поединок продолжился в четвёртом раунде, где впервые в своей карьере побывал Магер и продемонстрировал полную физическую и функциональную готовность. Бой продлился всю отведённую дистанцию, и по её итогу судьи выставили следующий счёт — 48-47 (дважды) в пользу Кошкина, в то время как третий судья с аналогичным счётом отдал победу Магеру. Победа раздельным решением судей в пользу Кошкина.

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