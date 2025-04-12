Джамал Хилл и Халил Раунтри возглавят турнир UFC Fight Night 260 в Баку

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл и один из ведущих бойцов полутяжёлого дивизиона, экс-претендент на титул Халил Раунтри проведут бой в главном событии турнира UFC Fight Night 260, который впервые пройдёт в Баку, Азербайджан, 21 июня.

Напомним, последний бой Хилла состоялся в январе 2025 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от другого экс-чемпиона в этом весе Иржи Прохазки.

Что касается Раунтри, то он свой предыдущий поединок провёл в октябре 2024 года и также потерпел там поражение техническим нокаутом в четвёртом раунде от бывшего чемпиона UFC в двух весах Алекса Перейры.