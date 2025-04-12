Тагир Уланбеков сразится с Кёдзи Хоригути на UFC Fight Night 260 в Баку

Российский боец наилегчайшего дивизиона UFC Тагир Уланбеков свой следующий бой проведёт 21 июня в Баку, Азербайджан, на турнире UFC Fight Night 260, где он сразится с японцем Кёдзи Хоригути. Об этом накануне было объявлено официально на сайте UFC.

Напомним, Уланбеков свой предыдущий поединок проводил в январе 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над американцем Клейтоном Карпентером.

Что касается Хоригути, то он свой последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире Rizin 49 и победил там единогласным судейским решением соотечественника Нказимуло Зулу. Стоит отметить, что для Хоригути этот бой станет первым в UFC после девятилетнего отсутствия здесь.