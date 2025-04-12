Дарья Железнякова проведёт бой с Мелиссой Маллинс 21 июня в Баку

Боец женского легчайшего дивизиона UFC Дарья Железнякова проведёт бой против англичанки Мелиссы Маллинс на турнире UFC Fight Night 260, который пройдёт 21 июня в Баку, Азербайджан. Об этом официально объявила пресс-служба UFC.

Напомним, Железнякова свой предыдущий поединок проводила в сентябре 2024 года, где она потерпела поражение удушающим приёмом в первом раунде от Айлин Перес.

Что касается Маллинс, то она последний бой провела в ноябре 2024 года и одержала там победу техническим нокаутом во втором раунде над польской спортсменкой Клаудией Сыгулой.

Послужной список Железняковой состоит из девяти побед при всего двух поражениях. Маллинс имеет в своём активе семь побед при одном поражении.