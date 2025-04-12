Диана Авсарагова проиграла Элоре Дане в первом раунде PFL World Tournament 2

В ночь с 11 на 12 апреля мск в Орландо (США, штат Флорида) проходит соревновательный день турнира по смешанным единоборствам PFL 2. В одном из поединков первого этапа в наилегчайшей весовой категории россиянка Диана Авсарагова встретилась с Элорой Даной из Бразилии.

Бой завершился победой Даны, которая на последней минуте первого раунда смогла успешно провести против Авсараговой болевой приём.

Для Дианы Авсараговой это поражение стало вторым в профессиональной карьере и вторым подряд, предыдущий бой она проиграла в августе 2023 года американке Жюстин Киш единогласным судейским решением. До этого Диана выиграла шесть поединков кряду.

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