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Элора Дана победила Диану Авсарагову в 1-м раунде, 12 апреля 2025

Диана Авсарагова проиграла Элоре Дане в первом раунде PFL World Tournament 2
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В ночь с 11 на 12 апреля мск в Орландо (США, штат Флорида) проходит соревновательный день турнира по смешанным единоборствам PFL 2. В одном из поединков первого этапа в наилегчайшей весовой категории россиянка Диана Авсарагова встретилась с Элорой Даной из Бразилии.

PFL 2025. PFL World Tournament 2: First Round, Орландо, США
Элора Дана (W) — Диана Авсарагова
12 апреля 2025, суббота. 04:00 МСК
Элора Дана
Окончено
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Диана Авсарагова

Бой завершился победой Даны, которая на последней минуте первого раунда смогла успешно провести против Авсараговой болевой приём.

Для Дианы Авсараговой это поражение стало вторым в профессиональной карьере и вторым подряд, предыдущий бой она проиграла в августе 2023 года американке Жюстин Киш единогласным судейским решением. До этого Диана выиграла шесть поединков кряду.

Видео: Авсарагова нокаутировала соперницу в дебютном бою на Bellator

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