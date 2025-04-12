Касум Касумов проиграл Джастину Ветцеллу на турнире PFL в США
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В ночь с 11 на 12 апреля мск в Орландо (США, штат Флорида) проходит соревновательный день турнира по смешанным единоборствам PFL 2. В одном из поединков второго этапа представитель России Касум Касумов провёл бой с американцем Джастином Ветцеллом.
PFL 2025. PFL World Tournament 2: First Round, Орландо, США
Касум Касумов — Джастин Ветцелл (W)
12 апреля 2025, суббота. 06:00 МСК
Джастин Ветцелл
Окончено
UD
Касум Касумов
Поединок проходил в легчайшей весовой категории и завершился победой Витцелла единогласным решением судей. Для Касусова это поражение стало вторым в профессиональной карьере. Также на его счету 15 побед.
Витцелл, в свою очередь, одержал седьмую победу в карьере. В его рекорде также два поражения.
Стоит отметить, что Касумов является представителем команды Хабиба Нурмагомедова и нередко проходит подготовку в его лагере.
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