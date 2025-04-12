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Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт: во сколько начало боя на UFC 314, где смотреть трансляцию

Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт: во сколько начало боя на UFC 314, где смотреть трансляцию
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В воскресенье, 13 апреля, в Майами (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в соглавном поединке которого встретятся 30-летний британский атлет Пэдди Пимблетт и 38-летний звёздный представитель США Майкл Чендлер. Поединок пройдёт в пяти раундах. Начало боя Пимблетт — Чендлер запланировано на 6:30 мск.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт
13 апреля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Майкл Чендлер
Не началось
Пэдди Пимблетт

Сам турнир начнётся приблизительно в 1:00 по московскому времени. Трансляция будет также доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Кроме того, эфир можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события турнира.

Напомним, предыдущий поединок Пимблетта состоялся в июле 2024 года, где он победил удушающим приёмом в первом раунде Бобби Грина.

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Чендлер провёл реванш с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Оливейры. Для Майкла это поражение стало вторым подряд.

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