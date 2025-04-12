Аманда Нуньес хочет возобновить карьеру

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем и полулёгком весе Аманда Нуньес выразила желание возобновить карьеру. Об этом сообщает издание MMAJunkie.

Как информирует источник, Нуньес хочет дождаться результата поединка между американками Джулианной Пеньей и Кайлой Харрисон, после чего сделает официальное заявление о желании подраться с победительницей этого поединка. Бой пройдёт 7 июня на турнире UFC 316.

Аманде Нуньес 36 лет. Она является бывшей обладательницей титулов UFC в легчайшем и полулёгком весе. Профессиональный рекорд бразильянки в смешанных единоборствах составляет 23-5. Свой последний поединок Аманда провела 10 июня 2023 года на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада). Тогда она единогласным решением судей одолела Ирене Альдану. После победы Нуньес объявила о завершении своей спортивной карьеры.