Гонорары Александра Волкановски и Диего Лопеса за бой 13 апреля 2025 года

В воскресенье, 13 апреля, в Майами (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном поединке которого встретятся бывший чемпион промоушена в полулёгком дивизионе Александр Волкановски из Австралии и представитель Бразилии Диего Лопес. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

Гонорар Алекса Волкановски за бой составит $ 1 млн, а в случае победы, по информации СМИ, эта сумма может дойти до $ 2 млн. Что касается Лопеса, то его выплата за поединок составит $ 500 тыс., независимо от результата.

Напомним, Волкановски провёл последний бой 18 февраля 2024 года на турнире UFC 298, который состоялся в Анахайме (США). Его соперником был испано-грузин Илия Топурия. Бой завершился победой Матадора нокаутом во втором раунде. Для Александра это поражение стало вторым подряд.

Диего, в свою очередь, в данный момент идёт на серии из пяти побед. Последний поединок Лопес провёл 15 сентября на турнире UFC 306, который прошёл на стадионе «Сфера» в Лас-Вегасе (США). Тогда бразилец победил единогласным решением судей американца Брайана Ортегу.