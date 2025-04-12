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Доминик Рейес — Никита Крылов: во сколько начало боя на UFC 314, где смотреть трансляцию

Доминик Рейес — Никита Крылов: во сколько начало боя на UFC 314, где смотреть трансляцию
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В воскресенье, 13 апреля, в Майами (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в одном из поединков которого встретятся восьмой номер рейтинга в полутяжёлом весе Никита Крылов и бывший претендент на титул чемпиона в категории до 93 кг Доминик Рейес. Начало боя запланировано на 5:30 мск.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Никита Крылов — Доминик Рейес
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Никита Крылов
Не началось
Доминик Рейес

Сам турнир начнётся приблизительно в 1:00 по московскому времени. Трансляция будет также доступна на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Кроме того, эфир можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события турнира.

В общей сложности Крылов за время карьеры в смешанных единоборствах к настоящему моменту принял участие в 39 поединках, в которых одержал 30 побед и потерпел девять поражений. На счету Рейеса 14 побед при четырёх поражениях.

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