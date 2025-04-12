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Рэпер Дрейк, известный поражениями у букмекеров, поставил большую сумму на Волкановски

Рэпер Дрейк, известный поражениями у букмекеров, поставил большую сумму на Волкановски
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Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал крупную денежную ставку на победу бывшего чемпиона промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в полулёгком дивизионе Александра Волкановски в поединке с бразильцем Диего Лопесом.

Дрейк поставил на победу Волкановски $ 545 тыс., о чём сообщило издание Happy Punch. Бой между Волкановски и Лопесом состоится в ночь на 13 апреля в Майами, США, на крупном номерном турнире UFC 314. Сам поединок начнётся примерно в 7:00 и возглавит кард.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

Последний раз Дрейк ставил $ 450 тыс. на победу нокаутом Джона Джонса в бою со Стипе Миочичем и выиграл порядка $ 954 тыс.

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