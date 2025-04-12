Рэпер Дрейк, известный поражениями у букмекеров, поставил большую сумму на Волкановски

Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал крупную денежную ставку на победу бывшего чемпиона промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в полулёгком дивизионе Александра Волкановски в поединке с бразильцем Диего Лопесом.

Дрейк поставил на победу Волкановски $ 545 тыс., о чём сообщило издание Happy Punch. Бой между Волкановски и Лопесом состоится в ночь на 13 апреля в Майами, США, на крупном номерном турнире UFC 314. Сам поединок начнётся примерно в 7:00 и возглавит кард.

Последний раз Дрейк ставил $ 450 тыс. на победу нокаутом Джона Джонса в бою со Стипе Миочичем и выиграл порядка $ 954 тыс.