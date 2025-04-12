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Хабиб Нурмагомедов поздравил махачкалинское «Динамо» с победой над «Спартаком»

Хабиб Нурмагомедов поздравил махачкалинское «Динамо» с победой над «Спартаком»
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил махачкалинское «Динамо» с победой в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

Хабиб опубликовал в соцсетях фотографию с результатом матча, снабдив её смайликами аплодисментов.

Фото: Соцсети Хабиба Нурмагомедова

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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