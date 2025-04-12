Гонорары Майкла Чендлера и Пэдди Пимблетта за бой 13 апреля 2025 года

В воскресенье, 13 апреля, в Майами (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в соглавном поединке которого встретятся 30-летний британский атлет Пэдди Пимблетт и 38-летний звёздный представитель США Майкл Чендлер. Поединок пройдёт в пяти раундах. Начало боя Пимблетт — Чендлер запланировано на 6:30 мск.

По информации различных источников, гонорар Пимблетта за этот бой составит $ 400 тыс., Майкл Чендлер получит больше — $ 500 тыс.

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Чендлер провёл реванш с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Оливейры. Для Майкла это поражение стало вторым подряд.

Пимблетт, в свою очередь, в данный момент идёт на серии из шести побед. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Пэдди победил удушающим приёмом в первом раунде американца Кинга Грина.