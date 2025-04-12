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Кулачный боец Цыган: за первый бой ушёл в минус по деньгам. Знаю, что буду получать больше

Кулачный боец Цыган: за первый бой ушёл в минус по деньгам. Знаю, что буду получать больше
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Известный российский боец на голых кулаках Андрей Чеботарёв, более известный как Цыган, рассказал о своих гонорарах.

«Первый бой был… Я в минус ушёл, потому что я себе и тренеру оплатил перелёт, проживание в Москве. 35 тысяч я получил за Бодрова. За второй бой тоже, но уже перелёт и проживание мне оплатили. И где-то четыре-пять боёв так было. И мы как-то сидели, смотрели гонорары Марифа, Пираева и ещё кого-то. Мы читаем — 8 млн. И я жене говорю, просто подождите чуть-чуть, всё будет нормально. Сейчас, говорю, я буду получать больше.

В итоге сейчас мы вспоминаем те моменты, я уже получаю намного больше. Я знаю, что это вообще не предел, что намного больше буду получать, похоже», — сказал Андрей Чеботарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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