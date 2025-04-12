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Боец UFC Пимблетт раскритиковал защитника Арнольда из «Ливерпуля» из-за слухов про «Реал»

Боец UFC Пимблетт раскритиковал защитника Арнольда из «Ливерпуля» из-за слухов про «Реал»
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12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт, родившийся в Хайтоне, Мерсисайд, раскритиковал 26-летнего британского футболиста Трента Александер-Арнольда из клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» из-за слухов о возможном переходе игрока в мадридский «Реал».

«Арнольд нанёс нам [«Ливерпулю»] чертовски грязный удар. Он не скаузер. Я даже не хочу говорить об этом. Он поступил как крыса по отношению к «Ливерпулю».

Он всегда говорил, что хочет стать следующим [Стивеном] Джеррардом, хочет быть капитаном и лидером клуба, а потом уходит от нас свободным агентом. Он не скаузер», — приводит слова Пимблетта издание TNT Sports.

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