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Кулачник Цыган: всем говорил, что для меня RCC важнее, чем BKFC, вот честно

Кулачник Цыган: всем говорил, что для меня RCC важнее, чем BKFC, вот честно
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Известный российский боец на голых кулаках Андрей Чеботарёв, более известный как Цыган, сравнил российский промоушен RCC и международную лигу по боям на голых кулаках BKFC.

«Я всем говорил, что для меня RCC важнее, чем BKFC, вот честно. Я так взвешивал всё. Ну в BKFC что? Ну кому ты нужен там? Ты нужен здесь, ты нужен в нашей стране, по сути, реально же. Поэтому для меня приоритет от RCC в любом случае…

BKFC мы посмотрим, когда будет турнир. Я буду совмещать где-то BKFC, где-то RCC, чтобы друг другу не мешали. И буду выступать и там и там. Я думаю, RCC не будет против BKFC. Я просто им скажу сразу, что мне долгосрочный контракт не нужен. Разовый. Хотите, чтобы я вам шоу делал? Значит, давайте разовый контракт и всё», — сказал Андрей Чеботарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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