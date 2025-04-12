Мераб Двалишвили пришёл с куклой Шона О'Мэлли на пресс-конференцию UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили пришёл на пресс-конференцию промоушена с куклой на груди, которая сделана по образу бывшего обладателя пояса легчайшего дивизиона американца Шона О'Мэлли.

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Реванш между Двалишвили и О'Мэлли состоится на турнире UFC 316, который пройдёт 7 июня 2025 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США.

Напомним, первый поединок между звёздным грузином Двалишвили и, на тот момент чемпионом, О’Мэлли состоялся на турнире UFC 306 в сентябре 2024 года и завершился победой Мераба единогласным судейским решением. Шон с того момента поединков не проводил, а Мераб успел защитить свой пояс на турнире UFC 311 против Умара Нурмагомедова, где одержал победу единогласным решением судей.