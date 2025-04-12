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«Есть оппонент для танцев». Физиев сообщил, что выступит на турнире UFC в Баку

«Есть оппонент для танцев». Физиев сообщил, что выступит на турнире UFC в Баку
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Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), сообщил, что выступит на турнире по смешанным единоборствам в Баку, который состоится 21 июня.

«21 июня, Баку, Азербайджан. Есть оппонент для танцев. Увидимся там!» — написал в социальных сетях Рафаэль Физиев.

В последнем поединке Физиев встречался с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США). Бой завершился победой Гэтжи единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

Поражение в реванше с Гэтжи стало для Физиева четвёртым в UFC. Ранее он проиграл россиянину Магомеду Мустафаеву, Гэтжи и поляку Матеушу Гамроту (из-за травмы).

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