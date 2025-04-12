Александр Волкановски: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь на 13 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном поединке которого встретятся бывший чемпион промоушена в полулёгком дивизионе Александр Волкановски из Австралии и представитель Бразилии Диего Лопес. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой Александра Волкановски:

1. Занимает первое место в рейтинге полулёгкого дивизиона.

2. 26 побед, четыре поражения и 0 ничьих.

3. Одержал 13 побед нокаутами, семь из которых — в первом раунде.

4. Находится на серии из двух поражений — проиграл Исламу Махачеву и Илии Топурии (обоим досрочно).