Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волкановски: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Александр Волкановски: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Комментарии

В ночь на 13 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном поединке которого встретятся бывший чемпион промоушена в полулёгком дивизионе Александр Волкановски из Австралии и представитель Бразилии Диего Лопес. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой Александра Волкановски:

1. Занимает первое место в рейтинге полулёгкого дивизиона.
2. 26 побед, четыре поражения и 0 ничьих.
3. Одержал 13 побед нокаутами, семь из которых — в первом раунде.
4. Находится на серии из двух поражений — проиграл Исламу Махачеву и Илии Топурии (обоим досрочно).

Материалы по теме
UFC 314: сможет ли Волкановски совладать с габаритами Лопеса? LIVE
Live
UFC 314: сможет ли Волкановски совладать с габаритами Лопеса? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android