Диего Лопес: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь на 13 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном поединке которого встретятся бывший чемпион промоушена в полулёгком дивизионе Александр Волкановски из Австралии и представитель Бразилии Диего Лопес. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

Диего Лопес

Рост: 180 см

Размах рук: 183 см

Весовая категория: полулёгкий вес

Рекорд: 26-6

Место в рейтинге UFC: 3

Напомним, Диего в данный момент идёт на серии из пяти побед. Последний поединок Лопес провёл 15 сентября на турнире UFC 306, который прошёл на стадионе «Сфера» в Лас-Вегасе (США). Тогда бразилец победил единогласным решением судей американца Брайана Ортегу.

Волкановски, в свою очередь, провёл последний бой 18 февраля 2024 года на турнире UFC 298, который состоялся в Анахайме (США). Его соперником был испано-грузин Илия Топурия. Бой завершился победой Матадора нокаутом во втором раунде. Для Александра это поражение стало вторым подряд.