Кулачный боец Чеботарёв рассказал о восстановлении после травмы руки

Известный российский боец на голых кулаках Андрей Чеботарёв, более известный как Цыган, рассказал о восстановлении после травмы руки.

«Мне врачи сказали, что мне нельзя будет выступать полгода-год. Я когда выписался, сразу начал есть хаш, кушать витамины, кальций пить и так далее. Чтобы рука заживала. Мне выступать надо, мне бабки нужны. И получается, я через месяц прихожу на контрольный снимок, и врач говорит, что мозоль наросла в два раза быстрее, чем у обычного человека. В два раза быстрее срослось всё, и можно драться в мае.

Я говорю, вера в бога, знаешь, всегда помогает. После боя с Гроссмейстером у меня был сломан палец. Я прям переживал. И мне жена говорит: «Андрей, ты когда веришь, у тебя всё сразу проходит секундой». И я пошёл к врачам: «Короче, снимайте пластины, никакие спицы мне не нужны, через месяц я приду, у меня всё заживёт». Они: «Ну, нельзя, надо спицы поставить». Я говорю: «Нет, снимайте». Я просто снимаю, прихожу через месяц, врачи говорят: «Да ладно?» Всё срослось, как будто оригинал. С рукой я сразу себя настроил, что всё хорошо. Значит, бог мне даст больше, чем взял в этом поединке», — сказал Андрей Чеботарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.