«Я родился с повреждением мозга». Брайс Митчелл пошутил при ответе на вопрос репортёра

13-й номер рейтинга полулегковесов UFC Брайс Митчелл пошутил, отвечая на вопрос журналистов по поводу высказываний бразильца Жана Силвы. Спортсмены встретятся в ночь с 12 на 13 апреля мск на турнире UFC 314, который пройдёт в Майами, штат Флорида, США.

Репортёр: ваш оппонент сказал, что вам, возможно, придётся закончить карьеру после вашего боя из-за повреждения мозга.

Брайс Митчелл: я родился с повреждением мозга.

Напомним, ранее Митчелл заявлял, что состоял в отношениях с ведьмой, из которой он пытался изгнать демонов. В итоге пара разошлась, и колдунья пожелала Брайсу проиграть все его последующие поединки, после чего также пожелала смерти всем его детям.

Кроме того, Брайс неоднократно отличался своими одиозными заявлениями и выходками. Он является сторонником теории плоской Земли.