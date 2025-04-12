Мераб Двалишвили: Умару Нурмагомедову в своём джакузи я рад не буду

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили на пресс-конференции ответил на вопрос про совместное посещение джакузи с бывшим обладателем титула американцем Шоном О'Мэлли.

— Мераб, расскажи про совместный поход с Шоном в джакузи. Что там было?

— Я отлично провёл время с Шоном О'Мэлли в джакузи. Надеюсь, что одержу ещё одну победу над ним и мы снова отлично проведём время в джакузи. Это будет ещё лучше, чем в прошлый раз. Но Умару [Нурмагомедову] я не буду рад в своём джакузи, — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Ранее Двалишвили высказался о своём оппоненте О'Мэлли, с которым проведёт реванш в июне 2025 года.