Порье: бой с Пимблеттом — большая проверка для Чендлера

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высказался о предстоящем противостоянии Майкла Чендлера и Пэдди Пимблетта.

«И как боец, и как фанат я сразу вижу, что Майкл сейчас на распутье. Он будет биться с молодым парнем, вокруг которого много шумихи, а его собственный рекорд в UFC при этом был нестабилен. Он пришёл, сразу же выиграл большой бой, а затем начались американские горки — то вверх, то вниз. Это большая проверка для Чендлера, который должен доказать, что он по-прежнему заслуживает быть на вершине дивизиона», — сказал Дастин Порье в эфире ESPN.

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Чендлер провёл реванш с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Оливейры. Для Майкла это поражение стало вторым подряд.

Пимблетт, в свою очередь, в данный момент идёт на серии из шести побед. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Пэдди победил удушающим приёмом в первом раунде американца Кинга Грина.