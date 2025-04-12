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Видео: Мераб Двалишвили прервал интервью, чтобы помочь нуждающейся женщине

Видео: Мераб Двалишвили прервал интервью, чтобы помочь нуждающейся женщине
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили во время интервью прервался, чтобы дать денег нуждающейся женщине, проходящей мимо спортсмена и журналиста.

Поступок Двалишвили вызвал удивление у корреспондента, который воскликнул: «Мераб — чемпион как внутри клетки, так и за её пределами. Ты меняешь жизни людей!» А сама женщина расплакалась, благодаря Двалишвили за финансовую помощь.

Ближайший поединок Мераба — реванш с Шоном О'Мэлли, который состоится на турнире UFC 316 7 июня 2025 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США.

Напомним, первый поединок между звёздным грузином Двалишвили и, на тот момент чемпионом, О’Мэлли состоялся на турнире UFC 306 в сентябре 2024 года и завершился победой Мераба единогласным судейским решением.

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