Боец UFC Пимблетт: фанаты «Эвертона» говорили, что Слот будет уволен. Но мы выиграли лигу

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт, родившийся в Хайтоне, Мерсисайд, комплиментарно отозвался о дебютном сезоне нидерландского специалиста Арне Слота на посту главного тренера клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль».

«Он создал прекрасный отрыв от второго места. Никто не ожидал, что мы выиграем лигу, и все говорили, что мы займём пятое или шестое место, и тому подобное.

Даже некоторые озлобленные фанаты «Эвертона» говорили, что Арне будет уволен к Рождеству, но к Рождеству он уже имел девять очков преимущества. Невероятный первый сезон, и в будущем нас ждёт ещё много трофеев», — приводит слова Пимблетта издание TNT Sports.

Ранее Пэдди раскритиковал защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда из-за возможного перехода в «Реал» Мадрид.