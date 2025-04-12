Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Пимблетт: фанаты «Эвертона» говорили, что Слот будет уволен. Но мы выиграли лигу

Боец UFC Пимблетт: фанаты «Эвертона» говорили, что Слот будет уволен. Но мы выиграли лигу
Аудио-версия:
Комментарии

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт, родившийся в Хайтоне, Мерсисайд, комплиментарно отозвался о дебютном сезоне нидерландского специалиста Арне Слота на посту главного тренера клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль».

«Он создал прекрасный отрыв от второго места. Никто не ожидал, что мы выиграем лигу, и все говорили, что мы займём пятое или шестое место, и тому подобное.

Даже некоторые озлобленные фанаты «Эвертона» говорили, что Арне будет уволен к Рождеству, но к Рождеству он уже имел девять очков преимущества. Невероятный первый сезон, и в будущем нас ждёт ещё много трофеев», — приводит слова Пимблетта издание TNT Sports.

Ранее Пэдди раскритиковал защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда из-за возможного перехода в «Реал» Мадрид.

Материалы по теме
Боец UFC Пимблетт раскритиковал защитника Арнольда из «Ливерпуля» из-за слухов про «Реал»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android