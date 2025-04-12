Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия обозначил сроки проведения боя с Махачевым

Топурия обозначил сроки проведения боя с Махачевым
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия высказался о сроках проведения поединка с чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Мне не придётся драться с претендентом на титул. Мне предстоит бой сразу за пояс. Надеюсь, это случится летом, может быть, в сентябре. Не знаю, но это произойдёт. На кону пояс, таким было обещание от UFC, когда я оставил титул чемпиона вакантным. Если бы мне не дали обещание, я бы всё делал по-другому. Но они держат свои обещания», — сказал Топурия в интервью PBD Podcast.

Напомним, Топурия принял решение отказаться от титула в полулёгком весе и подняться в лёгкую весовую категорию, чтобы провести там титульный поединок с Махачевым, но Ислам считает, что Илия сначала должен провести претендентский бой.

Материалы по теме
Топурия не готов? Почему откладывается дебют испанского грузина в дивизионе Махачева
Топурия не готов? Почему откладывается дебют испанского грузина в дивизионе Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android