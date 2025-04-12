Топурия обозначил сроки проведения боя с Махачевым

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия высказался о сроках проведения поединка с чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Мне не придётся драться с претендентом на титул. Мне предстоит бой сразу за пояс. Надеюсь, это случится летом, может быть, в сентябре. Не знаю, но это произойдёт. На кону пояс, таким было обещание от UFC, когда я оставил титул чемпиона вакантным. Если бы мне не дали обещание, я бы всё делал по-другому. Но они держат свои обещания», — сказал Топурия в интервью PBD Podcast.

Напомним, Топурия принял решение отказаться от титула в полулёгком весе и подняться в лёгкую весовую категорию, чтобы провести там титульный поединок с Махачевым, но Ислам считает, что Илия сначала должен провести претендентский бой.