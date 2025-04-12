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Макгрегор анонсировал дебютную песню группы Sweet Love, записанную на его студии

Макгрегор анонсировал дебютную песню группы Sweet Love, записанную на его студии
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36-летний легендарный ирландский боец промоушена Ultimate Fighting Championship и первый в истории UFC двойной чемпион (в полулёгком и лёгком весе) Конор Макгрегор опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором анонсирует выход дебютного сингла британского гёрлзбенда Sweet Love под названием Bad Guy, который был записан студии Greenback Records, принадлежащей Конору.

На видеоролике Конор совместно с участницами группы — Хани, Жасмин, Maей и Венецией — объявляет о том, что музыкальная композиция официально вышла на различных интернет-площадках и доступна для прослушивания.

Ранее Макгрегор намекнул, с кем он заинтересован провести следующий бой.

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