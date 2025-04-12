Тони Беллью сделал прогноз на предстоящий бой Криса Юбэнка с Конором Бенном

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью дал свой прогноз на предстоящий бой двух популярных британских средневесов Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна.

«Во-первых, не утверждаю, что Юбэнк победит исключительно за счёт габаритов. Это будет бой из двух серий. Первые шесть раундов пройдут под полным контролем Бенна. Посмотрим, сможет ли Юбэнк всё это выдержать. И только в том случае, если сможет, только тогда он и получит то самое преимущество более крупного парня. Потому что такие вещи дают преимущество именно во второй половинке боя», — приводит слова Беллью TalkSport.

Напомним, бой между Бенном и Юбэнком состоится 26 апреля в Лондоне.