Александр Волков прокомментировал предстоящий бой Никиты Крылова на UFC 314

Известный российский тяжеловес UFC Александр Волков дал комментарий по поводу предстоящего поединка Никиты Крылова на турнире UFC 314, где его ожидает противостояние с американцем Домиником Рейесом после двухлетнего простоя вне октагона.

«В целом Никита должен этот поединок тащить, поэтому я даю прогноз в его сторону. Думаю, будет хорошая рубка. Как обычно, Никита начинает сразу бить, пытается нокаутировать, врывается в поединок, рискует, и это приносит свои плоды. Поэтому, думаю, этот бой он тоже должен провести агрессивно, и против Рейеса это будет нормальная тактика. Мне кажется, бой до решения не дойдёт. Никита умеет финишировать», – сказал Волков на YouTube-канале I am not surprised.