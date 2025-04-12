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Александр Волков прокомментировал предстоящий бой Никиты Крылова на UFC 314

Александр Волков прокомментировал предстоящий бой Никиты Крылова на UFC 314
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Известный российский тяжеловес UFC Александр Волков дал комментарий по поводу предстоящего поединка Никиты Крылова на турнире UFC 314, где его ожидает противостояние с американцем Домиником Рейесом после двухлетнего простоя вне октагона.

«В целом Никита должен этот поединок тащить, поэтому я даю прогноз в его сторону. Думаю, будет хорошая рубка. Как обычно, Никита начинает сразу бить, пытается нокаутировать, врывается в поединок, рискует, и это приносит свои плоды. Поэтому, думаю, этот бой он тоже должен провести агрессивно, и против Рейеса это будет нормальная тактика. Мне кажется, бой до решения не дойдёт. Никита умеет финишировать», – сказал Волков на YouTube-канале I am not surprised.

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