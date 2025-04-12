Волков назвал победителя в бою Чендлер — Пимблетт

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков ответил, кто победит в поединке между бывшим претендентом на титул UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером и 12-м номером рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанином Пэдди Пимблеттом. Их поединок состоится завтра, 13 апреля, на турнире UFC 314.

«Пимблетту дали возможность проявить себя, задушить известного бойца, чтобы дальше идти за титулом. Его ведут к титульным поединкам, но, мне кажется, Майкл Чендлер должен этот поединок вытащить. У Чендлера больше преимуществ в этом поединке, хотя, может быть, он уже немного и поизносился, хотя и выглядит свежо, транслирует молодость, уверенность и силу. В целом [шансы обоих на победу равняются] 50 на 50, но, если надо решать, я бы поставил на старичка Майкла Чендлера», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале I'm not surpised.