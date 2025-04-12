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Волков назвал победителя в бою Чендлер — Пимблетт

Волков назвал победителя в бою Чендлер — Пимблетт
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков ответил, кто победит в поединке между бывшим претендентом на титул UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером и 12-м номером рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанином Пэдди Пимблеттом. Их поединок состоится завтра, 13 апреля, на турнире UFC 314.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт
13 апреля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Майкл Чендлер
Не началось
Пэдди Пимблетт

«Пимблетту дали возможность проявить себя, задушить известного бойца, чтобы дальше идти за титулом. Его ведут к титульным поединкам, но, мне кажется, Майкл Чендлер должен этот поединок вытащить. У Чендлера больше преимуществ в этом поединке, хотя, может быть, он уже немного и поизносился, хотя и выглядит свежо, транслирует молодость, уверенность и силу. В целом [шансы обоих на победу равняются] 50 на 50, но, если надо решать, я бы поставил на старичка Майкла Чендлера», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале I'm not surpised.

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