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Нассурдин Имавов назвал условия, при которых готов подраться с Кайо Борральо

Нассурдин Имавов назвал условия, при которых готов подраться с Кайо Борральо
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Один из ведущих средневесов UFC Нассурдин Имавов назвал условия, при которых готов принять вызов бразильского бойца Кайо Борральо.

«Пусть побьёт кого-то из топовой пятёрки. Пусть докажет, что он того стоит, как это сделал я. После этого я его нокаутирую», — приводит слова Имавова MMA Fighting.

Напомним, Имавов свой последний бой проводил в феврале 2025 года, где он победил техническим нокаутом во втором раунде экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью. Что касается Борральо, то он свой предыдущий поединок провёл в августе 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над Джаредом Каннонье.

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