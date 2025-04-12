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Александр Шаблий выбыл с турнира PFL 3

Александр Шаблий выбыл с турнира PFL 3
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Российский легковес, выступающий в лиге PFL, Александр Шаблий выбыл из состава участников турнира PFL 3, который пройдёт в ночь с 17 на 18 апреля в США. Об этом сообщает официальный сайт промоушена, не указывая точной причины.

Теперь вместо Шаблия на этом турнире выступит бразильский боец Винисиус Сенци, которого теперь ожидает противостояние с многоопытным 40-летним американским бойцом Брентом Примусом в рамках четвертьфинала Гран-при легковесов PFL.

Помимо Шаблия, кард турнира также покинул и Джордан Ньюман, вместо которого теперь против россиянина Халида Муртазалиева выступит американец с российскими корнями Ник Максимов.

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