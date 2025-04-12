Мовсар Евлоев планирует возвращение в октагон летом 2025 года

Непобеждённый российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев планирует свой следующий поединок летом 2025 года.

«Бой Мовсара планируется до конца лета. У него будет непростой путь к титулу. Его можно сравнить с путём Магомеда Анкалаева», — приводит слова одного из членов команды Евлоева ТАСС.

Напомним, последний бой Евлоева состоялся в декабре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Всего на его счету сейчас 19 проведённых поединков, и во всех он одержал победы (в семи из них досрочно). Под эгидой UFC он успел провести девять поединков, и все выиграл исключительно судейским решением.