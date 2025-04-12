Доминик Рейес — Никита Крылов: ориентировочное время начало боя на UFC 314 — 5:00 мск

В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в основном карде которого состоится бой между российским бойцом полутяжёлого дивизиона Никитой Крыловым и американским экс-претендентом на титул Домиником Рейесом.

Противостояние начнётся не ранее 5:00 по московскому времени. Посмотреть поединок можно будет на телеканале «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Предыдущий поединок Крылова состоялся чуть более двух лет назад (в марте 2023 года), он победил удушающим приёмом в первом раунде Райана Спэнна.