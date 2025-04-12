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Тони Фергюсон высказался по поводу отменённого боя с Диллоном Дэнисом

Тони Фергюсон высказался по поводу отменённого боя с Диллоном Дэнисом
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Бывший обладатель временного титула UFC Тони Фергюсона дал комментарий по поводу отменённого боя с популярным бойцом ММА Диллоном Дэнисом, с которым должен был сразиться на турнире нового промоушена GFL 2.

«Я знаю, что все внезапно изменилось, но это не значит, что я перестану работать над достижением мифического статуса. Этот бой и сезон состоятся, так или иначе. Невозможно, чтобы этот Дэнис был лучшим атлетом, чем я. Давай, приятель! Мы это докажем, как только будет определена новая локация», — написал Фергюсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, что Фергюсон свой последний бой проводил в августе 2024 года, и проиграл там удушающим приёмом в первом раунде Майклу Кьезе. Это поражение стало для него восьмым подряд.

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