Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шаблий назвал причину своего выбывания с турнира PFL 3

Александр Шаблий назвал причину своего выбывания с турнира PFL 3
Комментарии

Российский легковес, выступающий в лиге PFL, Александр Шаблий назвал причину, по которой не сможет принять участие в четвертьфинальном поединке Гран-при легковесов на турнире PFL 3 в США.

«Друзья, всех приветствую! Я выбываю с боя 18 апреля по состоянию здоровья. Всем спасибо за веру и поддержку!» — написал Шаблий на своей странице в социальных сетях.

Напомним, вместо Шаблия на турнире PFL 3 выступит бразильский боец Винисиус Сенци, которого теперь ожидает противостояние с многоопытным 40-летним американским бойцом Брентом Примусом.

Также, помимо Шаблия, турнир PFL 3 покинул и Джордан Ньюман, который получил травму в процессе спаррингов.

Материалы по теме
Топовый турнир UFC и российские звёзды в PFL. Главные поединки недели
Топовый турнир UFC и российские звёзды в PFL. Главные поединки недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android