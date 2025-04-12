Александр Шаблий назвал причину своего выбывания с турнира PFL 3

Российский легковес, выступающий в лиге PFL, Александр Шаблий назвал причину, по которой не сможет принять участие в четвертьфинальном поединке Гран-при легковесов на турнире PFL 3 в США.

«Друзья, всех приветствую! Я выбываю с боя 18 апреля по состоянию здоровья. Всем спасибо за веру и поддержку!» — написал Шаблий на своей странице в социальных сетях.

Напомним, вместо Шаблия на турнире PFL 3 выступит бразильский боец Винисиус Сенци, которого теперь ожидает противостояние с многоопытным 40-летним американским бойцом Брентом Примусом.

Также, помимо Шаблия, турнир PFL 3 покинул и Джордан Ньюман, который получил травму в процессе спаррингов.