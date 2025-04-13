Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт: ориентировочное время начала боя на UFC 314 — 6:00 мск

В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в соглавном событии которого состоится бой между популярным британским бойцом лёгкого дивизиона Пэдди Пимблетом и экс-чемпионом Bellator Майклом Чендлером.

Противостояние начнётся не ранее 6:00 по московскому времени. Посмотреть поединок можно будет на телеканале «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Напомним, Пимблетт выступает под эгидой UFC с сентября 2021 года и за эти неполные четыре года успел провести шесть поединков, во всех одержав победы.