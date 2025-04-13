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Александр Волкановски – Диего Лопес: ориентировочное время начало боя на UFC 314 — 7:00 мск

Александр Волкановски — Диего Лопес: ориентировочное время начала боя на UFC 314 — 7:00
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В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в главном событии которого состоится бой за вакантный пояс чемпиона UFC в полулёгком дивизионе между бывшим обладателем этого титула Александром Волкановски и одним из ведущих бойцов этой весовой категории Диего Лопесом.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

Противостояние начнётся не ранее 7:00 по московскому времени. Посмотреть поединок можно будет на телеканале «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Волкановски свой последний бой провёл в феврале 2024 года и проиграл там нокаутом во втором раунде Илии Топурии. Что касается Лопеса, то он предыдущий поединок проводил в сентябре 2024 года и победил там единогласным решением судей Брайана Ортегу.

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