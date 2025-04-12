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Оскар де ла Хойя рассказал, почему отказался от реванша с Флойдом Мейвезером-младшим

Оскар де ла Хойя рассказал, почему отказался от реванша с Флойдом Мейвезером-младшим
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Легендарный экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де Ла Хойя рассказал о том, почему после проигрыша известному экс-лидеру рейтинга Р4Р Флойду Мейвезеру-младшему в мае 2007 года не захотел проводить с ним реванш.

«Да нет же, я бы не смог побить его в реванше. К тому времени моё тело начало попросту разваливаться по кускам. Было очевидно, что это уже слишком. И поединок с Мэнни Пакьяо стал той самой последней каплей. Джеб всегда был моим главным оружием. Никто не мог побить мой джеб. И я прямо чувствовал в том бою, что не могу больше его выбрасывать. В тот момент стало понятно, что это конец. В тот момент стало понятно, что моё тело больше этого не вынесет. В бою с Мэнни я был словно живым мертвецом», — приводит слова Оскара Boxing Scene.

Напомним, Оскар проиграл Флойду раздельным решением судей по итогам 12 раундов, после чего провёл ещё два поединка и завершил карьеру в конце 2008 года после поражения от Мэнни Пакьяо.

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