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Алекс Перейра обратился к шаманам на фоне слухов о реванше с Магомедом Анкалаевым

Алекс Перейра обратился к шаманам на фоне слухов о реванше с Магомедом Анкалаевым
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра опубликовал видео, в котором находится на сеансе у шаманов.

Перейра сходил к шаманам перед возможным реваншем с Анкалаевым:

Напомним, Поатан последний бой провёл на турнире UFC 313, состоявшемся 9 марта в Лас-Вегасе, штат Невада. Его соперником в этом поединке стал россиянин Магомед Анкалаев, который встретился с ним в главном событии вечера. Поединок длился все пять раундов и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей. Это поражение стало первым для Алекса в полутяжёлом весе.

Ранее Анкалаев положительно отреагировал на возможность провести реванш с Перейрой и сообщил, что новый бой может состояться в августе 2025 года в Чикаго на одном из очередных номерных турниров UFC.

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