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Джим Миллер проиграл Чейзу Хуперу единогласным решением, 13 апреля 2025, UFC 314

Рекордсмен по числу боёв в UFC Джим Миллер проиграл Чейзу Хуперу решением судей
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В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 314. На турнире американец Джим Миллер проиграл соотечественнику Чейзу Хуперу.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Джим Миллер — Чейз Хупер (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 03:25 МСК
Джим Миллер
Окончено
UD
Чейз Хупер

Бой продлился все три раунда и завершился победой Хупера единогласным решением судей. Отметим, Миллер является рекордсменом по числу проведённых боёв в UFC. На его счету 46 поединков.

Главным событием вечера станет поединок между бывшим чемпионом полулёгкого веса Александром Волкановски из Австралии и бразильским бойцом Диего Лопесом. Победитель этого боя завоюет вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории.

Кроме того, в основном карде запланирован бой в полутяжёлом весе между российским бойцом Никитой Крыловым и экс-претендентом на чемпионский пояс из США Домиником Рейесом.

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