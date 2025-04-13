Конор Макгрегор поставил $ 2,5 млн. на победу Чендлера нокаутом над Пимблеттом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сделал крупную ставку на победу экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера в поединке с популярным британским бойцом лёгкого дивизиона Пэдди Пимблетом в рамках соглавного боя на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, который проходит в ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США).

Макгрегор поставил $ 2,5 млн. на победу американца нокаутом или техническим нокаутом.

Противостояние начнётся не ранее 6:00 мск. Посмотреть поединок можно будет на телеканале «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Напомним, Пимблетт выступает под эгидой UFC с сентября 2021 года и за эти неполные четыре года успел провести шесть поединков, во всех одержав победы.

Как появился UFC: