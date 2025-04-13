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Конор Макгрегор поставил $ 2,5 млн. на победу Чендлера нокаутом над Пимблеттом

Конор Макгрегор поставил $ 2,5 млн. на победу Чендлера нокаутом над Пимблеттом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сделал крупную ставку на победу экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера в поединке с популярным британским бойцом лёгкого дивизиона Пэдди Пимблетом в рамках соглавного боя на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, который проходит в ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США).

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт
13 апреля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Майкл Чендлер
Не началось
Пэдди Пимблетт

Макгрегор поставил $ 2,5 млн. на победу американца нокаутом или техническим нокаутом.

Противостояние начнётся не ранее 6:00 мск. Посмотреть поединок можно будет на телеканале «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Напомним, Пимблетт выступает под эгидой UFC с сентября 2021 года и за эти неполные четыре года успел провести шесть поединков, во всех одержав победы.

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