Никита Крылов проиграл Доминику Рейесу нокаутом в первом раунде на UFC 314

В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в основном карде которого завершился бой между российским бойцом полутяжёлого дивизиона Никитой Крыловым и американским экс-претендентом на титул Домиником Рейесом.

Бой закончился в первом раунде победой Рейса нокаутом. Это 10-я досрочная победа американца.

В общей сложности Крылов за время карьеры в смешанных единоборствах с учётом сегодняшней встречи принял участие в 40 поединках, в которых одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. На счету Рейеса 15 побед при четырёх поражениях.

Предыдущий поединок Крылова состоялся чуть более двух лет назад (в марте 2023 года), он победил удушающим приёмом в первом раунде Райана Спэнна.

Первый чемпион UFC из России: