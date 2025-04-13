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Доминика Рейес выиграл бой у Никиты Крылова нокаутом в первом раунде, 13 апреля 2025, UFC 314

Никита Крылов проиграл Доминику Рейесу нокаутом в первом раунде на UFC 314
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В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в основном карде которого завершился бой между российским бойцом полутяжёлого дивизиона Никитой Крыловым и американским экс-претендентом на титул Домиником Рейесом.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Никита Крылов — Доминик Рейес (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Никита Крылов
Окончено
KO
Доминик Рейес

Бой закончился в первом раунде победой Рейса нокаутом. Это 10-я досрочная победа американца.

В общей сложности Крылов за время карьеры в смешанных единоборствах с учётом сегодняшней встречи принял участие в 40 поединках, в которых одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. На счету Рейеса 15 побед при четырёх поражениях.

Предыдущий поединок Крылова состоялся чуть более двух лет назад (в марте 2023 года), он победил удушающим приёмом в первом раунде Райана Спэнна.

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