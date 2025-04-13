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Президент США Трамп посетил UFC 314, приехав на арену к бою Никиты Крылова

Президент США Трамп посетил UFC 314, приехав на арену к бою Никиты Крылова
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В эти минуты в Майами (штат Флорида, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в одном из поединков которого встречаются восьмой номер рейтинга в полутяжёлом весе Никита Крылов и бывший претендент на титул чемпиона в категории до 93 кг Доминик Рейес.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Никита Крылов — Доминик Рейес (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Никита Крылов
Окончено
KO
Доминик Рейес

Прямо перед боем с участием россиянина президент США Дональд Трамп прибыл на арену «Касейя-центр».

Фото: Кадр из трансляции

В главном событии шоу встретятся бывший чемпион лиги в полулёгком дивизионе Александр Волкановски и спортсмен из Бразилии Диего Лопес. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории. В соглавном поединке встретятся 30-летний британский атлет Пэдди Пимблетт и 38-летний звёздный представитель США Майкл Чендлер.

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