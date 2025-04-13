Президент США Трамп посетил UFC 314, приехав на арену к бою Никиты Крылова

В эти минуты в Майами (штат Флорида, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в одном из поединков которого встречаются восьмой номер рейтинга в полутяжёлом весе Никита Крылов и бывший претендент на титул чемпиона в категории до 93 кг Доминик Рейес.

Прямо перед боем с участием россиянина президент США Дональд Трамп прибыл на арену «Касейя-центр».

Фото: Кадр из трансляции

В главном событии шоу встретятся бывший чемпион лиги в полулёгком дивизионе Александр Волкановски и спортсмен из Бразилии Диего Лопес. На кону боя будет стоять вакантный титул UFC в полулёгкой весовой категории. В соглавном поединке встретятся 30-летний британский атлет Пэдди Пимблетт и 38-летний звёздный представитель США Майкл Чендлер.

Чемпионы UFC из России: