Аманда Нуньес включена в Зал славы UFC

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем и полулёгком весе Аманда Нуньес была включена в Зал славы организации. Это произошло на проходящем на момент написания новости турнира в UFC 314 в Майами (США).

Нуньес не принимала участия в боях с июня 2023 года. Однако недавно появилась информация о том, что она рассматривает вопрос возобновления профессиональной карьеры и возвращения в октагон.

Аманде Нуньес 36 лет. Профессиональный рекорд бразильянки в смешанных единоборствах составляет 23-5. Свой последний поединок Аманда провела 10 июня 2023 года на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада). Тогда она единогласным решением судей одолела Ирене Альдану. После победы Нуньес объявила о завершении своей спортивной карьеры.

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