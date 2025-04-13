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Никита Крылов впервые в карьере потерпел поражение прямым нокаутом

Никита Крылов впервые в карьере потерпел поражение прямым нокаутом
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В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в основном карде которого завершился бой между российским бойцом полутяжёлого дивизиона Никитой Крыловым и американским экс-претендентом на титул Домиником Рейесом. Бой закончился в первом раунде победой Рейса нокаутом.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Никита Крылов — Доминик Рейес (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Никита Крылов
Окончено
KO
Доминик Рейес

После этого боя в активе Крылова стало 29 побед и 10 поражений. Однако это лишь первый его поединок, проигранный прямым нокаутом. Ранее россиянин уступал оппонентам лишь судейскими решениями, техническим нокаутом либо сабмишном.

Напомним, в главном бою вечера австралиец Александр Волкановски проведёт бой за пояс чемпиона полклёгкого веса с Диего Лопесом.

Пётр Ян продолжает тренировки к следующему бою в UFC

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