Джарон Эннис нокаутировал Эймантаса Станиониса в чемпионском бою в Атлантик-Сити

В Атлантик-Сити (США) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал поединок чемпиона мира по версии IBF в полусредней весовой категории американца Джарона Энниса (33-0, 29 КО) против обладателя титула WBA литовца Эймантаса Станиониса (15-0, 9 КО).

Поединок завершился победой Энниса техническим нокаутом по итогам шести раундов. Таким образом, американец защитил два пояса: IBF и The Ring в полусреднем весе, а также стал обладателем пояса WBA.

Напомним, предыдущий бой Энниса состоялся в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над украинцем Кареном Чухаджяном.

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