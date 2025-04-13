Джарон Эннис нокаутировал Эймантаса Станиониса в чемпионском бою в Атлантик-Сити
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В Атлантик-Сити (США) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал поединок чемпиона мира по версии IBF в полусредней весовой категории американца Джарона Энниса (33-0, 29 КО) против обладателя титула WBA литовца Эймантаса Станиониса (15-0, 9 КО).
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Джарон Эннис (W) — Эймантас Станионис
13 апреля 2025, воскресенье. 05:45 МСК
Джарон Эннис
Окончено
TKO
Эймантас Станионис
Поединок завершился победой Энниса техническим нокаутом по итогам шести раундов. Таким образом, американец защитил два пояса: IBF и The Ring в полусреднем весе, а также стал обладателем пояса WBA.
Напомним, предыдущий бой Энниса состоялся в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над украинцем Кареном Чухаджяном.
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