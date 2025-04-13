Пэдди Пимблетт нокаутировал Майкла Чендлера на турнире UFC 314

В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в соглавном событии которого состоялся бой между популярным британским бойцом лёгкого дивизиона Пэдди Пимблетом и экс-чемпионом Bellator американцем Майклом Чендлером.

Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в третьем раунде. Пимблет сначала нанёс сопернику глубокое рассечение лица ударом колена, затем повалил его на канвас и контролировал. Далее Пэдди стал выбрасывать серии ударов по голове соперника, арбитр был вынужден остановить встречу.

После этого боя в профессиональном рекорде 38-летнего ветерана Чендлера стало 23 победы и 10 поражений в ММА. У 30-летнего Пимблета — 23 победы и три поражения.

Напомним, в главном бою вечера австралиец Александр Волкановски проведёт бой за пояс чемпиона полулёгкого веса с представителем Бразилии Диего Лопесом.