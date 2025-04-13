После победы над Чендлером Пимблетт ответил, с кем хочет провести следующий бой

В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 314, в соглавном событии которого состоялся бой между популярным британским бойцом лёгкого дивизиона Пэдди Пимблетом и экс-чемпионом Bellator американцем Майклом Чендлером. Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в третьем раунде. После боя он прокомментировал успех и ответил, с кем теперь хочет подраться.

«Спасибо моим тренерам. Это наша общая победа. Я готов подраться с любым. Готов к любым вызовам. Оливейра, Гэтжи… Мне говорили, что я никогда не попаду в топ-15, в топ-10. А теперь посмотрите, где я», — сказал Пэдди Пимблетт после боя.

После этого боя в профессиональном рекорде 38-летнего ветерана Чендлера стало 23 победы и 10 поражений в ММА. У 30-летнего Пимблета — 23 победы и три поражения. Сегодня он одержал седьмую победу кряду.

Пэдди Пимблетт — звезда, которую никто не признаёт